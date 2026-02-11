De reines i fortins
Com que no m’aclaria li he preguntat a la intel·ligència artificial com ha acabat l’embolic del Fortí de la Reina, de Tarragona. No ho he fet al ChatGPT, que és de passerells, sinó a Claude i a Perplexity, que fan més Pro. I els dos «chismosos», com en diuen a Andalusia dels motors IA, coincideixen que el Fortí ara acull activitats culturals i pedagògiques: visites teatralitzades a l’edifici, xerrades, tallers, exposicions...
L’IA m’ha donat una alegria. Em sembla la millor opció. No tinc res contra els restaurants, al contrari, i al del Fortí de la Reina d’abans s’hi menjava molt bé i la vista sobre el mar era de revista de viatges. Però dic jo que a la propietat del restaurant se li podria haver ofert una permuta o una solució així, i que un establiment del mateix nom, intenció i vistes es muntés prop del Fortí, sense malmetre’l.
Si la batalla judicial va ser guanyada per la restitució de l’edifici a l’estat original ben guanyada estava. I que tingui activitat cultural és una altra victòria. Però disculpeu, ara m’estic mirant les últimes notícies del Diari Més sobre el Fortí i veig que hi ha dades que no em quadren. Josep Maria Buqueras Bach demana en un article, el 14 d’octubre passat, que «la nova construcció que es preveu no empitjori ni malmeti l’entorn arqueològic i urbanístic que té (no sigui de cartó pedra com abans).» Com? La nova construcció que es preveu?
Ostres, ja sé què ha passat: l’IA m’ha donat informació de l’altre edifici de la Reina Anna Stuart, el del Castell d’Edimburg! És el que té no preguntar-li bé, no fer un bon ‘prompt’, que diuen. Ja m’estranyava. Ara només espero que el desig de Buqueras es compleixi. I que l’IA, ni que sigui per error, l’encerti.