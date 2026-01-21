Claranenques, claranencs...
…habitants de Clarà, fa dos anys que el Xavi Suárez em convida a participar a la vostra festa major. Ho vaig fer amb una xerrada sobre la història d’aquest nucli que en diem «barri» però n’hem de dir «poble», perquè ja n’era quan la Torre no existia. I amb la lectura d’un text d’Iris Figuerola, amb Carme Canyelles i les dones i els homes del taller de teatre de Càritas i l’Onada. Enguany no he pogut ser-hi, llàstima! I en tenia una de bona per explicar: després d’anys de col·laborar en l’homenatge a Esteve Cañellas Margalló, el torrenc assassinat pels nazis al camp d’extermini de Gusen, i buscar-ne sense èxit la inscripció de bateig a l’Arxiu de l’Arquebisbat, AHAT, fa pocs dies la vaig trobar, gràcies a Clarà!
Què passava? Que cercava a la carpeta «Torredembarra», a la parròquia de Sant Pere, on van ser batejats dos germans i una germana seus. Ara he descobert que hi ha una carpeta «Clarà», amb la parròquia de Sant Joan Baptista, de Baix a Mar. I sí: l’Esteve va ser batejat «en la pila bautismal de la Iglesia del Barrio de Marina de Torredembarra, parroquia de Clará», l’11 d’abril del 1909.
El 1909 l’església de Baix a Mar depenia de Clarà, tot i que ja no era municipi des del 1844. Però a l’AHAT figura en carpeta a part. L’Arquebisbat creu en la «independència» dels antics municipis.
Sembla que finalment aconseguirem que l’Esteve tingui una ‘stolpersteine’, llamborda que recorda les víctimes del nazisme. Les coses passen quan han de passar. I la inscripció de bateig de l’Esteve ha «aparegut» en el moment que feia falta. No crec en senyals ni miracles, però sí en l’atzar que ha unit Clarà i la memòria de l’Esteve. I l’any que ve hi seré per Sant Sebastià, si l’atzar vol!