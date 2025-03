Torredembarra és Badalona?

Creado: Actualizado:

Divendres passat, al meu Golfus de l’especial dels 21 anys d’aquest diari em vaig quedar al riu Gaià, el límit est de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, tal com l’està dibuixant el seu grup impulsor. M’inspirava en el revelador mapa que l’Oriol Aymí havia publicat superposant aquesta Àrea inicial amb la ciutat de Barcelona.

Els dos mapes superposats constitueixen el marc just per entendre les proporcions i distàncies de la gran«ciutat» camptarragonina, de més de 300.000 habitants, i el seu pes com a segona urbs de Catalunya. Independentment del fet que l’Àrea resultant pugui acabar sent més gran, el mapa d’Aymí i els nuclis que constitueixen el grup impulsor s’acaben avui a la frontera, com he dit, del Gaià.

I aquí ve l’única pega que veig al magnífic treball de l’Oriol. Si el Gaià es correspon al Besós barceloní, Torredembarra i Altafulla es correspondrien perfectament amb Badalona i Sant Adrià. Ja sé que l’autor ho diu en l’aspecte geogràfic però no m’he pogut estar de veure-hi similituds socials, econòmiques i poblacionals amb els dos grans nuclis al nord de Barcelona.

Les dues viles del Baix Gaià voldríem ser en aquest joc de semblances com Tiana i Montgat, dos pobles bonics, residencials i d’estiueig, però potser sí que som dues ciutats dormitori de la perifèria urbana, que creixen massa ràpid, amb problemes greus com les mercaderies per la costa. Però sense alcalde Albiol, de moment! La pregunta és que volem ser dins de la futura Àrea: Barcelonès Nord o Maresme?

«I és per això que els trens de mercaderies no han de passar per la costa».