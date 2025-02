La via del tren, una trinxera

Creado: Actualizado:

Fa poc el catedràtic de dret civil de la URV Sergio Nasarre, en nom de Mercaderies per l’interior i Tarragona Avança, va defensar al Parlament Europeu que els trens de mercaderies del Corredor del Mediterrani no passin per localitats densament poblades des de Tarragona al Baix Gaià. És un perill per a la salut i el patrimoni. La petició la van acceptar tots els grups llevat, ves tu, del socialista.

Qui defensava rebutjar-la era Sandra Gómez López, eurodiputada del PSOE. La incomoditat, com si li baixessin per l’esquena una dotzena d’ortigues, i la veu tremolosa la delataven. Aparentment no es creia el que li havien escrit, com ara que és «una infraestructura estratégica para España y principalmente para sus regiones mediterráneas.» Gómez és valenciana i el text semblava buscar, usant d’ariet el Corredor Mediterrani, enfrontar el País Valencià i Catalunya, o sectors de Catalunya.

Va atacar la desviació per l’interior: «estaríamos llevando el problema a otros municipios». Per tant, hi ha un problema! «Municipios trincherados por vías ferroviarias que transportan mercancias.» Trincherados en castellà modern no significa res. Què volia dir? Atrinxerats? O trinxats? D’alguna de les dues maneres quedarem els de la costa, doncs? Trinxeraires!

És una guerra de trinxeres i el PSOE-PSC és als dos bàndols: en un el govern espanyol i a l’altre els alcaldes d’aquí. Quina facció guanyarà? Si guanya la partidària del tercer fil el resultat pot caure com una bomba sobre el Baix Gaià. Explosiva.