No us penseu que parlaré de res que hagi passat o hagi de passar el 15 de desembre. Parlaré de, o ‘del’, TAC12, que fa 15 anys i que la setmana passada ho va celebrar a l’esplendorós Celler de Vila-seca. Permoltsanys! En fa quinze la que té com a eslògan “la televisió pública del Camp de Tarragona”. I és que ho és, no només de les comarques que en principi cobreix: Tarragonès, Alt Camp i Conca de Barberà, sinó de tot el Camp, inclosa l’altra zona “televisiva”: Baix Camp i Priorat.

Per diverses raons. Primera, perquè les teles de la competència són privades. Segona, perquè TAC12 dona prioritat a les tres comarques esmentades i sobretot als nou municipis del Consorci Tacoalt. Però, per raons que són de calaix, moltes informacions acaben fent referència a tot el Camp.

Tercer, perquè va ser un enorme disbarat que quan es van planificar les freqüències de la TDT, fa 20 anys, es creessin dos ‘múltiplex’, dos packs de quatre emissores, al Camp: una per a la zona nord, la de les tres comarques, i una per a la zona sud. I ja s’ha vist que al Camp no tenim múscul per pagar-nos vuit teles i dos ‘subcamps’.

A més, els pocs canals que queden dels dos “múltiplex” baixen de la Mussara i no es poden posar portes al Camp perquè es vegin a tot arreu. Que els que sembla que baixem de la Mussara som naltros, que estem més encantats que les oques de Mas Rabassa. TAC 12 és la tele en què la gent del carrer es reconeix. Que ho sigui de tot el Camp, que els ‘múltiplex’ multipliquin i no ens divideixin.