Es farà la Medea?

Sé que últimament estic pesadet. Però les coses venen com venen i hi ha cops que venen seguides. A més, si vols estar ben servit fes-te tu mateix el llit. Que si no te’l fas te’l fan, el llit. O sigui que un cop més em faig autopromoció. I és que la bona gent del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, FITT, que cada any creix, han tingut a bé triar-me enguany per escriure l’storywalker.

L’storywalker del FITT és un format de teatre en àudio que transcorre per un espai de la ciutat. Escoltes una peça teatral mentre camines per l’escenari on té lloc l’acció de la peça. En el meu cas, el Passeig Arqueològic. I sents les actrius i actors i els acabes “veient”, només amb una mica d’imaginació i si els intèrprets, com és el cas, són potents.

La meva story que camina recrea un fet real, la visita, l’agost del 1933, de la mítica Margarida Xirgu al Passeig Arqueològic per buscar un espai per representar-hi la Medea, de Sèneca, que acabava de triomfar al teatre romà de Mèrida. La pregunta que dona títol a l’storywalker, i a aquest article, la podríeu contestar si anéssiu a l’hemeroteca.

Però faríeu mal fet perquè la Medea es farà, entre el 28 d’agost i el 30 de setembre, per a les persones que comprin l’abonament del Festival. I es farà perquè és un mite sempre viu: la Xirgu era Medea, i Marta Angelat és alhora Xirgu i Medea. I Abel Folk el gran periodista Lluís de Salvador, i Pol Toro, Miquel Ortín, el segon marit de la Xirgu.

La Medea es farà. No és espòiler. És Mite. És Teatre.