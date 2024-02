Atapuerca, Abric Romaní, PaleoFebró...

Creado: Actualizado:

(Llegiu-lo escoltant la cançó L’home de Cromanyó al YouTube)

El Govern ha aprovat protegir els entorns ambientals dels abrics amb pintures rupestres de Gallicant, a Cornudella de Montsant, i la serra de la Mussara, a Vilaplana. Bones notícies per al Priorat i les Muntanyes de Prades. I aviat s’inaugurarà a la Canonja l’Espai Mammuthus, dedicat a l’evolució humana. Gran notícia per al Camp de Tarragona.

Però com diu el refrany popular, o tots sàpiens o tots neandertals! Sé que la frase és o frares o canonges, però que no sembli que critico la Canonja. Vull dir que cal que la Generalitat, l’Estat, la Diputació i la UNESCO espavilin, que tinguin altes mires (d’Altamira...) i atorguin un reconeixement i una protecció similars a un dels conjunts d’art postpaleolític més importants de tota la Mediterrània, la Sala dels Gravats de la cova de la Vila, de la Febró (he manllevat la frase sobre aquesta importància a la bona revista febronenca L’Avenc, però sé que no els importarà).

I que facin al poble de la Febró un espai d’interpretació, amb una rèplica de la Sala dels Gravats, física o projectada, per exemple, que es pugui visitar. Aquest reconeixement, i finançament!, ha d’abastar totes les intervencions del projecte PaleoFebró. És a dir, també les de les coves Serena i de les Borres. Un tot que gràcies a la feina dels investigadors de l’IPHES és ja referent a Europa, com Atapuerca o l’Abric Romaní.

El passat remot pot significar un futur de llarga durada per a un poble com la Febró.