Revetlles sense coets

M’arriba una amable consulta, fent ús del meu servei desinteressat de Defensor del Poble tarragoní, del senyor Dan Arbat. Se’m queixa d’un interrogatori al qual va ser sotmès per part de la policia autonòmica per tirar petardos la revetlla de Sant Pere. El senyor Arbat sospita que tal activitat lúdico-sudista ja és vista com a arcaica i que ens encaminem a l’extinció del mateix concepte de revetlla.

En primer lloc, amic Arbat, li he de demanar que se’m calmi. Tingui present que la policia està desitjant que perdem els papers en els nostres moments més festius i relaxats, per treure les porres i que així siguin ells qui s’ho passin bé. En segon lloc, li he de donar la raó. No cal ser un observador gaire afuat per veure que enguany el volum de contaminació acústica i olfactiva de la pirotècnia de Sant Joan i Sant Pere ha decaigut diversos enters, seguint la tendència irrefrenable dels últims anys.

Segons els tertulians de les ràdios, els factors que més influeixen en aquesta regressió serien el creixent animalisme d’una societat en què els drets dels gossos comencen a prevaldre per sobre dels drets humans i el preu de les traques i coets que venen de la Xina, perquè ara els xinos ja no són tan baratos.

Jo hi afegiria que la tradició catalana de fabricar explosius casolans també s’ha vist perseguida d’ençà de l’aplicació de l’article 155 i que l’Estat vol el monopoli de tota violència, fins i tot la simbòlica, que era l’única que ens quedava. Què vol que li digui? S’acabaran les revetlles tal com les coneixem? Sí, però vostè i jo ja no ho veurem. Només li puc recomanar que continuï tirant petardos, per Déu i per la Pàtria. Una nit al calabós ben bé que s’ho val.