Kalàixnikovs a Vandellòs

Conta la propaganda putinista que el soldat soviètic Mikhaïl Kalàixnikov va ser ferit lluitant contra els nazis i es va fer un jurament: cap altre combatent rus cauria al camp de batalla per culpa d’una arma mal feta com les carabines de l’Exèrcit Roig. Així que, quan va sortir de l’hospital, va dissenyar el fusell d’assalt més famós de la història, l’AK-47.

La resta és llegenda. El kalàixnikov, un rifle de repetició fiable, barat i popular, es va estendre per tot el món. Se la va batejar com l’arma dels pobres. Va ser l’amic dels guerrillers antiimperialistes i dels oprimits. John Rambo la va fer servir en la seva aventura a l’Afganistan. Càrtels i bandes de barri racialitzades han construït justícies paral·leles amb les seves bales, com hem jugat en tots els GTA. Es calcula que n’hi ha 100 milions d’unitats en circulació. Ara l’AK-47 ha arribat a Tarragona.

Dissabte a la matinada els Mossos d’Esquadra van interceptar un conductor de nacionalitat francesa en una àrea de servei de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Duia el cotxe a petar de marihuana, cosa que ja no sorprèn ningú en aquest país nostre, però a més portava un kalàixnikov carregat i a punt per disparar. Crec que és lícit destacar, en la nostra cultura de navalles, trabucs i escopetes conilleres, aquest ‘upgrade’ armamentístic i totes les alegries revolucionàries que promet.

Cada dia que passa, la Catalunya real i invisible està més dominada per les màfies del narcotràfic i, no ens n’adonarem, però en sec ens trobarem en una zona de guerra. Mentrestant la gent es pregunta —amb una ingenuïtat que espero que sigui impostada— com pot ser que s’obrin i paguin lloguers caríssims tants colmados 24/7 on no compra mai ningú.