La ràdio de Tarragona
Divendres passat es va dur a terme la gala del quarantè aniversari de Tarragona Ràdio al Teatre Tarragona, un acte esplèndid i emotiu que va fer repàs a la trajectòria del mitjà al mateix temps que va servir per homenatjar oïdors i treballadors. Efectivament, Tarragona Ràdio va començar com a Ràdio Fòrum el 1986, sota el mandat del primer alcalde democràtic de la ciutat després de la dictadura franquista, Josep Maria Recasens. Era un moment d’eclosió del mitjà, amb múltiples emissores municipals i també emissores lliures que poblaven el paisatge cada vegada més divers de les ones.
La música va ser un element fonamental en el desplegament d’aquelles emissores dels vuitanta. Superaven la radiofórmula i donaven veu a totes aquelles bandes que no la tenien. Era l’època daurada del casset i la maqueta. Així va començar Ràdio Fòrum, que es va professionalitzar amb el pas del temps, en un procés impulsat, sobretot, per l’alcalde Joan Miquel Nadal, i va començar a esdevenir el mitjà local de referència que la cobertura informativa de l’atemptat contra el rac d’Enpetrol, encara a les beceroles, el 1987, ja anunciava.
Tot i que una purga disfressada de mesura d’ajust pressupostari el 2012 va escapçar la plantilla de la casa, amb conseqüències que s’arrosseguen fins avui, Tarragona Ràdio ha aconseguit superar la prova del temps i arribar sana i estàlvia a un entorn comunicatiu molt diferent dels temps heroics de la ràdio local en els que va néixer. Malgrat tot, el perill del sectarisme polític davant de l’existència de mitjans públics independents sempre existeix. Cal confiar, però, que la trajectòria contrastada dels darrers quaranta anys permeti a la ràdio de Tarragona continuar el seu camí al servei del públic.