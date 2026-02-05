‘Volver’
L’any 2006, Rodalies va assolir la seva màxima xifra de viatgers amb més de 122 milions de passatgers. Després, en un context de degradació del servei que el traspàs a la Generalitat el 2010 no ha pogut mai revertir, aquesta xifra va baixar i, de fet, no va ser superada durant gairebé dues dècades fins al 2023, encara que les condicions de les infraestructures no han millorat i, com la crisi recent demostra, el transport ferroviari a casa nostra continua essent extremadament deficient.
A final de maig de 2007, el director de Rodalies d’aleshores, Miguel Ángel Remacha, anunciava que el servei lliuraria un bitllet gratuït als usuaris que s’havien queixat per incidències del servei el 2006, aquell any en què el servei de rodalies havia aconseguit el seu rècord de viatgers. Efectivament, el deteriorament del servei ja era evident aleshores i no s’aturaria pas en els anys següents i. De fet, constituiria un dels elements més notoris en relació amb la sensació de greuge que impulsaria el moviment independentista.
Cantava Carlos Gardel a ‘Volver’ que ‘veinte años no es nada’ i, efectivament, vint anys després, la manca d’inversió, la mala planificació i la gestió pèssima no només no han estat revertides, sinó que, de fet, s’han consolidat per provocar les condicions lamentables en què avui es presta el servei ferroviari. Tot igual, com si el temps no hagués passat... En el fons, potser, els trens són la metàfora d’un país que continua circulant per les mateixes vies desmanegades, sense que ningú no faci res per posar-hi remei. Després, encara ens sorprendrem de segons quins daltabaixos electorals.