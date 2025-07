Rearmar-se

Creado: Actualizado:

L’entrada de Trump a la Casa Blanca ha tingut un impacte notori a nivell global i, en diversos aspectes, particularment, pel que fa a nosaltres els europeus. Més enllà de la posició erràtica del president dels Estats Units en relació amb els aranzels als productes de la Unió Europea i certes declaracions més aviat despectives en relació amb els que representa que són els seus aliats, és particularment important la qüestió de la defensa, que transcendeix les dèries de Trump i que representa una qüestió existencial per a la Unió Europea.

El món de la Guerra Freda al continent es va construir a partir de la tutela militar nordamericana sobre un bloc occidental constituït davant del que s’interpretava com l’amenaça soviètica, a partir de l’anomenat Long Telegram de George Kennan des de Moscou, que va donar lloc a la doctrina Truman. Des d’aleshores fins avui, la seguretat europea ha estat en bona part en mans dels nordamericans, amb una autonomia relativa de francesos i, bastant menys, britànics, gràcies a la potència de les forces armades respectives i dels seus programes nuclears militars.

Amb Trump, però, segurament, més enllà de Trump, els Estats Units sembla que han arribat a la conclusió de què els europeus han de fer-se càrrec de la seva pròpia defensa. Això, en si mateix, hauria de ser fins i tot una bona notícia, que enllaçaria amb la necessitat de fer més consistent la posició geopolítica de la Unió. Tanmateix, les presses, en aquest cas, poden acabar en una Europa dependent no tant de les forces armades dels Estats Units, com dels contractistes militars nordamericans. Per això, aquí, la qüestió no és tan el què, sinó el com.