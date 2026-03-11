Itinera abre convocatoria a los micropueblos

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Cataluña es un país con una fuerte concentración cultural en las ciudades, aunque los pueblos medios y pequeños también son generadores y consumidores de talento artístico. A partir de esta idea, el Festival Itinera ha abierto la tercera convocatoria para artistas vinculados a micropueblos. Se trata de una iniciativa impulsada con el apoyo de la Fundación «la Caixa», pensada para dar visibilidad y oportunidades profesionales al talento musical emergente del mundo rural.

En Cataluña hay cerca de 480 municipios que no llegan los mil habitantes. A pesar de esta realidad territorial, buena parte de las oportunidades vinculadas a la industria musical –desde la programación de conciertos hasta el acceso a circuitos profesionales– están, todavía, fuertemente concentrados en circuitos urbanos. Esta desigualdad hace que muchos proyectos musicales nacidos en zonas rurales tengan más dificultades para crecer y llegar a nuevos públicos. El proyecto también tiene la voluntad de ser una plataforma real de impulso para artistas emergentes, ya que los seleccionados tienen la oportunidad de integrarse en la programación del festival, ampliando públicos de manera directa. Así lo explican Nun, una de las bandas ganadoras de la pasada edición: «Este festival nos ha permitido tocar por toda Cataluña y descubrir pueblos donde quizás no habríamos podido llegar. Ha sido una manera muy bonita de descubrir lugares a través de nuestra música».

En las dos primeras ediciones, Itinera ha recibido más de 250 candidaturas procedentes de micropueblos de todo el país. De este proceso se han seleccionado 60 artistas, que han pasado a formar parte del circuito del festival. Además, desde su puesta en marcha, el festival ha llevado la música en directo a 128 micropueblos, superando el millar de conciertos y acumulando más de 20.000 espectadores.

La convocatoria de Itinera, que estará abierta hasta el 25 de abril a las 12 de la noche, se dirige pues a artistas y formaciones de pequeño formato vinculados en municipios de menos de 1.000 habitantes o en entornos rurales. La resolución sobre las admisiones será comunicada el 1 de junio. Para más información sobre la convocatoria se puede consultar la web del festival (www.festivalitinera.cat).