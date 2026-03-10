Angeleta, la yaya ‘instagramer’ y cocinera

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

¿Qué tiene la Iaia Angeleta (o, cosa que es lo mismo, Àngela Coromina Roca), que la ha hecho tan popular? Su nieto, Jordi Crous, lo tiene muy claro. «La gente lo quiere porque le recuerda a aquella madre, aquella abuela o aquella tía que ha amado tanto». Y tiene razón. Pero también es porque Angeleta, que a pesar de tener 95 años tiene la cabeza bien clara, ya las dice todas sin tapujos y de todo hace broma. Saltó a la fama de la mano de Jordi, que en abril de 2023 empezó a publicar contenidos en Instagram hablando con ella. Su espontaneidad y una risa que se contagia como los bostezos han hecho que, a día de hoy, tenga más de 183.000 seguidores en su cuenta de Instagram (@iaiaangeleta).

Esta primavera, Angeleta ha publicado el libro Una vida entre fogons, que ha escrito con la ayuda del gastrónomo y cocinero Pep Nogué y que publica Cossetània. El volumen es una recopilación de recuerdos y vivencias de la yaya, que conserva la memoria tan fresca como el sentido del humor. Entre las páginas repasa su vida desde que era chiquitina, pasando por la cocina de posguerra, las comidas de fiesta, las celebraciones en torno a la mesa y la vida campesina. Es, sin embargo, un libro de cocina, porque si hay una cosa que Angeleta ha hecho toda la vida es cocinar. El recetario, que se intercala entre las memorias, es una recopilación de cuarenta y cinco fórmulas de cocina tradicional, de la que hacían las abuelas y que ha quedado en el recuerdo colectivo del país. Se puede encontrar desde platos de fiesta, como los canelones o la carrillera de ternera, hasta fórmulas del día a día, de aquella cocina sencilla pero efectiva: patatas con jugo, arroz de enfermo, conejo a la vinagreta o las dulcísimas torradetes de Santa Teresa.

«La comida es memoria, y la memoria es vida. Y mientras cocino, todavía vivo», asegura la yaya en el libro. Pensamientos como estos son los que lo han convertido en una yaya influencer que ha cautivado miles de seguidores. «Este libro es un homenaje a la vida y a las abuelas», escribe Nogué, «y también en las Angeletes que hemos tenido y añoramos».