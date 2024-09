Los domingos de cine en VO y en pantalla grande vuelven al Auditorio de la Diputación de Tarragona

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Este domingo arrancó en el Auditorio de la Diputación de Tarragona un nuevo ciclo de Cinema en Versió Original. Desde ahora, y hasta el 10 de diciembre, se podrán ver una selección de diez títulos internacionales que, en la mayoría de los casos, no han llegado a las salas de cine convencionales. Y, además, en versión original.

Después de la proyección de Her d'Spike Jonze, este domingo pasado, se proyectarán títulos como La zona de interés, de Jonathan Glazer (Reino Unido), ganadora de dos Oscar y Gran Premio del Jurado en Cannes, que retrata el día a día de una familia alemana en una casa junto al campo de concentración de Auschwitz durante el Holocausto; o Perfect Days, de Wim Wenders (Japón), seleccionada como Mejor película de habla no inglesa en los Oscar 2024, y que desgrana la vida de Hirayama, un limpiador de lavabos públicos en Tokio.

La zona de interés se podrá ver el domingo 6 de octubre y Perfect Days el domingo 13. El mes de octubre se cerrará con Sala de profesoras, de Íker Çatak (Alemania) el domingo 20; y La quimera, de Alice Rohrwacher (Italia), el domingo 27. Los domingos de noviembre serán para Blue Jean, de Georgia Oakley (Reino Unido); How to Have Sex, de Molly Manning (Reino Unido); Dream Scenario, de Kristoffer Borgli, (Estados Unidos); y Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi (Italia). Cerrará el ciclo la película Civil War, de Alex Garland (Estados Unidos), que se proyectará el domingo 1 de diciembre.

Todos los pases del Cicle de Cinema en Versió Original, que organizan la Diputación de Tarragona y la Asociación Cultural Aníma't, se hacen los domingos a las 19 h. Les entradas tienen un precio de 6 euros y se pueden comprar una hora antes de cada pase en el vestíbulo del Auditorio Diputación (calle de Pere Martell, 2. Tarragona).

Este otoño este mismo auditorio acoge también el ciclo Gaudí, impulsado por la Academia del Cinema Català, que ofrece una programación estable mensual, los últimos jueves de cada mes a las 19 h. Así, cada mes se podrá ver una película de producción catalana y de estreno muy reciente a un precio muy ajustado. En Tarragona se proyectará, el jueves 31 de octubre, la película Pájaros de Pau Durà; jueves 28 de noviembre, Casa en flames, de Dani de la Orden; y el 19 diciembre Segundo Premio d'Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez.

La entrada para este ciclo tiene un precio de 4,5 € y se podrá comprar, igual que en el ciclo de versión original, a partir de una hora antes del inicio de cada sesión, en el mismo Auditorio.