Lluita estratègica
La campanya que ha posat en marxa l’Ajuntament de Tarragona per reduir la població de coloms a la ciutat obre un debat incòmode: com conciliar el respecte pel benestar animal amb la defensa de la salubritat, la convivència i el bon estat de l’espai públic. El pla de xoc iniciat a la Part Alta, amb una inversió de 25.000 euros i criteris tècnics avalats, apunta cap a una via intermèdia. És evident que els coloms formen part del paisatge urbà i que, com recorda el mateix biòleg responsable del projecte, no desapareixeran mai del tot. Però també ho és que una concentració excessiva d’aus en punts concrets genera problemes reals: brutícia persistent, deteriorament del patrimoni, molèsties veïnals i riscos per a la salut pública. Ignorar aquesta realitat no és una opció responsable per a una administració local. Les mesures anunciades són, en essència, dissuasives i preventives: tancament de punts de nidifi cació, punxes, làmines de silicona o plaques específi ques, evitant actuacions agressives o sacrificis. A més, el fet que es complementin amb assessorament a domicili, futures subvencions per a particulars i una actuació coordinada amb el Port reforça la idea de que és d’una estratègia d’ecologia urbana a mitjà i llarg termini.