Tècnica i respecte
En una medicina cada vegada més tecnificada, on les possibilitats d’intervenció són gairebé il·limitades, es fa imprescindible disposar d’espais de reflexió que posin la persona al centre de la decisió. En aquest context, el Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus esdevé una eina clau per garantir una atenció sanitària respectuosa amb els valors, la dignitat i l’autonomia dels pacients, especialment en situacions de gran transcendència vital. Tal com assenyala el seu president, Joan Doménech, el comitè neix precisament del punt de trobada –i sovint de conflicte– entre el que és tècnicament possible i el que és humanament desitjable. En moments delicats, com l’inici o el final de la vida, no tot es pot resoldre amb protocols o decisions clíniques. Cal escoltar, entendre la biografia de la persona, els seus valors, les seves creences i la manera com vol viure o morir. El valor del comitè no rau a decidir, sinó a ajudar a pensar. A posar sobre la taula opcions, matisos i mirades que sovint queden fora quan la pressió assistencial empeny cap a respostes ràpides i binàries. El comitè no només resol dubtes ètics: humanitza la medicina i reforça la confiança en un sistema que escolta, dialoga i respecta.