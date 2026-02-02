Un tramvia urbanístic
Tot i trobar-se encara en fase de construcció, el TramCamp ja es perfila com molt més que una infraestructura de transport. El projecte representa una oportunitat real de transformació urbana, tal com exemplifiquen els casos de Vila-seca, Salou i Cambrils. Lluny de limitar-se a unir punts sobre un mapa, el tramvia esdevé una palanca per repensar espais, cosir barris històricament separats i millorar la qualitat de vida dels veïns. A Vila-seca, el conveni a tres bandes amb Adif i la Generalitat posa les bases d’una nova estació integrada a la trama urbana, amb passos inferiors, millores d’accessibilitat, enjardinament i la rehabilitació d’un edifici ferroviari abandonat durant anys. És una aposta clara per convertir un àmbit ferroviari tradicionalment dur en un espai permeable, connectat i més amable, assumint una inversió municipal significativa i un paper proactiu en la planificació. Salou, per la seva banda, ha sabut defensar un model de tramvia integrat, inclusiu i sense barreres, vinculant-lo a la transformació de l’Eix Cívic. Aquest projecte no només millorarà la mobilitat, sinó que generarà habitatge, nous espais públics i una nova centralitat urbana que reconnectarà el municipi.