Busos ciutadans
L’EMT, presentava aquesta setmana la proposta de noves línies que ha d’aplicar-se el juny. Es destacava, de manera entenedora, que la gran majoria dels usuaris del servei tindrien una parada d’autobús a cinc minuts de casa. És una bona manera de fer entendre que la disponibilitat serà major, la qual cosa és essencial en un servei d’aquestes característiques. Aquest dijous ha arribat el torn de valoració dels grups municipals. Els Comuns i Esquerra Republicana plantegen la necessitat d’obrir la proposta a les demandes ciutadanes a través d’un procés participatiu o la participació de les federacions de veïns. Segurament que els veïns podran sumar propostes a la que ja ha elaborat el Govern municipal, però aquestes sempre acabaran topant en el que sempre és el major impedient de qualsevol servei públic: la capacitat de finançar-lo. El preu dels bitllets i abonaments tenen un vessant polític, perquè en realitat els ingressos que generen no poden cobrir el cost total del servei. Les subvencions públiques són, doncs, essencials. I si la intervenció dels grups municipals aconsegueix polir la proposta final de millora, resultarà més fidel de la voluntat de tots els tarragonins, que són els que al capdavall n’assumeixen la despesa.