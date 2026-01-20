Pagesos al carrer
La Unió Europea ha tancat un acord històric amb Mercosur que comportarà la creació d’una de les àrees comercials més grans del món, amb uns 700–800 milions de consumidors, eliminant aranzels en més del 90% del comerç bilateral en un període de fi ns a 15 anys. Les empreses europees s’estalviaran uns 4.000 milions d’euros anuals en aranzels i, a l’hora de vendre el nou tractat, s’indica que centenars de productes d’indicacions geogràfiques protegides tindran més facilitats per a l’exportació. Els pagesos, però, no tenen gens clar que la realitat sigui ben bé així. El sector de la fruita seca, que aquest dilluns ha tornat a sortir al carrer a protestar, no és un dels que directament quedi afectat pel tractat americà, però qualsevol augment generalitzat d’importacions agroalimentàries barates pot pressionar encara més a la baixa els preus i empitjorar encara més la rendibilitat dels cultius ja en crisi. De fet, però, els pagesos gairebé ni tan sols cal que es preocupin per les importacions que començaran a arribar del Mercosur. En tenen prou amb preocupar-se de la manca d’aigua, de la manca de compliment de compromisos de l’administració, del pes de la burocràcia o de la competència d’altres països que no tenen res a veure amb el mercat americà.