Visió de territori
El conflicte entre Tarragona i la Canonja pel servei d’autobús urbà il·lustra les contradiccions d’un territori que aspira a convertir-se en àrea metropolitana mentre els seus municipis són incapaços de bastir acords mínims de col·laboració. Els veïns de la Canonja han perdut freqüències en hores punta i pateixen un servei degradat. Tarragona ha reclamat que el municipi veí assumeixi el cost íntegre de les línies 3 i 30: 1,6 milions d’euros davant els 600.000 que pagava fins ara. La Canonja ha considerat abusiu aquest increment i ha intentat contractar un operador privat. Però la Generalitat ha aturat l’operació per manca de procediment reglamentari. Resultat: els usuaris són els perdedors d’una disputa administrativa on ningú ha prioritzat el servei públic. La ironia arriba quan constatem que l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, presideix precisament l’associació que impulsa l’Àrea Metropolitana de Tarragona. Un projecte on la mobilitat és un dels pilars essencials. Aquest episodi demostra que la voluntat metropolitana no pot ser només retòrica. Cal una cultura real de col·laboració, mecanismes de governança amb una visió compartida del territori.