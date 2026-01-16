Primers passos
Després de gairebé dues dècades abandonada, l’antiga fàbrica de tabacs de Tarragona comença fi nalment a prendre forma com a espai públic d’ús cultural, educatiu i formatiu. El més recent és la signatura del conveni entre l’Ajuntament i la Diputació pel qual el consistori cedeix 7.000 metres quadrats de l’ala dreta de l’edifi ci per construir-hi la nova Escola i Conservatori de Música. Amb una inversió de 15 milions d’euros i un termini de fi nalització previst per al 2031, aquest equipament permetrà traslladar els 500 alumnes actuals des de Casa Montoliu a unes instal·lacions modernes i adequades. Es tracta d’una institució amb més de 70 anys d’història que ha format generacions de músics a la ciutat. En paral·lel també continuen els passos per ubicar a una altra ala de l’edifi ci de la Biblioteca Provincial que assumirà el Ministeri de Cultura. Pendent de formalitzar-se, però ja resolt en els seus tràmits administratius, hi ha l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) que s’ubicarà a un dels mòduls posteriors. Hi ha encara incògnites per resoldre, com la mobilitat i l’accessibilitat de la gran quantitat d’usuaris que acabarà acollint l’equipament, però aquest ja serà un altre problema derivat que caldrà resoldre quan toqui.