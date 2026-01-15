Patrimoni públic
Dues bones notícies obren la portada del diari d’avui. I les dues vinculades amb la preservació del patrimoni històric de la ciutat de Tarragona, un patrimoni que no tan sols aporta valor cultural i turístic, sinó que forma part de la idiosincràsia mateixa de la urb. Tarragona és el que és també, en gran part, pel seu llegat històric. D’una banda, s’han començat a fer evidents les obres de consolidació del jaciment del camí de la Fonteta. Es tracta d’un espai que els tarragonins no ha pogut fer res més que mirar-ho des de la llunyania des de fa molts anys. Ara, l’acord del govern municipal amb Junts permetrà que, en un any, sigui un nou espai obert al públic –a banda de les noves tasques d’investigació de les restes que es conserven a la zona, sobretot mausoleus i sarcòfags que encara poden aportar peces i utensilis per continuar estudiant i documentant el passat romà tarragoní. L’altra bona notícia vinculada al patrimoni és la redacció del pla director de la Font dels Lleons. En aquest cas la iniciativa és privada, però resulta evident que finalment hi haurà la intervenció pública que, com en el cas del camí de la Fonteta, ha de permetre que la ciutadania recuperi un espai monumental que, de fet, mai no ha estat a l’abast públic.