Una gran porta d’entrada
L’Aeroport de Reus va registrar l’any passat 1.336.826 passatgers. Es tracta de la millor xifra des de l’any 2011, l’última temporada en què Ryanair va tenir base operativa a la demarcació. Els mercats britànic i irlandès van tornar a ser els majoritaris i, a més, van augmentar nombre de passatgers, un 14,2% i un 18,3%, respectivament. Aquesta infraestructura torna a posicionar-se com a imprescindible per al turisme de la demarcació i, de fet, la previsió per al 2026 és seguir creixent. Tot plegat, a l’espera de noves infraestructures que facin encara més atractives les nostres comarques, com és el cas de l’estació Intermodal. L’equipament ferroviari, a més de donar servei als ciutadans tarragonins, serà un complement perquè els visitants foranis que arriben en avió puguin moure’s amb facilitat a altres parts del país. Les xifres del 2025 també accentuen el debat sobre la necessitat d’ampliar la infraestructura del Baix Camp i que pugui ser una alternativa real al Josep Tarradellas Barcelona — El Prat. El potencial de l’Aeroport de Reus és gran, i depèn dels dirigents entendre’l com una gran porta d’entrada només a les comarques tarragonines o bé a tot Catalunya.