Entusiasme turístic
La segona etapa del Tour de França 2026 sortirà de Tarragona el 5 de juliol, situant la ciutat al centre de l’atenció mundial. Resulta irònic que sigui una competició francesa la que projecti internacionalment una ciutat que cada 28 de juny commemora el setge de 1811, quan les tropes napoleòniques van assaltar Tarragona després de 56 dies de resistència heroica. Més de cinc mil civils van perdre la vida en una matança brutal que va deixar la ciutat en ruïnes. Però d’això fa més de dos-cents anys i, de fet, un dels motors econòmics principals de la ciutat, el turisme, compta amb França com a punt d’origen principal dels visitants, arribant a ser-ne un 8,3% del total. L’exposició mediàtica del Tour, amb milions d’espectadors arreu del món, ofereix una oportunitat única per promocionar el patrimoni romà i la catedral davant d’una audiència global, especialment francesa. L’alcalde es mostrava ahir especialment entusiasta amb les virtuts de la sortida d’etapa del Tour per Tarragona: «el més gran que ha passat a la ciutat des de l’època d’August». Irònicament, no deixa de ser una altra referència històrica, tot i que molt més enllà en el temps que la del setge.