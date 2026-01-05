Glaçats i sense llar
Ahir al vespre, l’Ajuntament de Tarragona va activar preventivament la fase 2 de l’Operació Iglú davant la previsió de baixada de temperatures i possibles glaçades a la ciutat. Aquest operatiu se centra en la recerca i atenció de persones sense sostre a través d’un dispositiu específic, on s’involucren els Serveis Socials, la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i Creu Roja. A les 21 hores, diversos equips van començar a passejar per la ciutat amb l’objectiu d’atendre les persones que dormen als carrers, per tal d’oferir-los un sostre en una de les nits més gèlides de l’hivern. L’activació va ser preventiva i, per tant, obeïa a les previsions meteorològiques. La fase 1 s’activa automàticament el dia 1 de desembre i es manté vigent fins al 31 de març. És un encert del consistori tenir al cap les persones més desfavorides en moments de risc per fenòmens meteorològics i posar-hi recursos per millorar la seva situació. El que es convertiria en tota una fita, però, seria deixar de comptar amb aquests programes perquè no són necessaris. Ara bé, en el món en el qual vivim, que es mou per interessos econòmics i no humanitaris, pensar que tothom té dret a l’habitatge és tota una utopia.