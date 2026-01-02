Un 2026 clau per a Tarragona
En les pàgines 2 i 3 d’aquesta edició es fa un repàs als principals reptes que té Tarragona per al 2026. La ciutat viu un gran moment, amb obres importants en matèria de patrimoni i d’habitatge a punt de finalitzar-se, així com l’arribada d’esdeveniments esportius de renom com el Tour de França. Sobre el paper, aquest any ha de ser encara millor que el 2025, quan es va aconseguir desencallar el contracte de la neteja i es va aprovar el Consorci de Tàrraco. Ara bé, encara falta un gran projecte perquè Tarragona consolidi el seu moment de forma: l’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. És imprescindible que la ciutat pugui començar a planificar-se de cara al futur, sobretot en plena crisi de l’habitatge i amb un creixement demogràfic previst per a les pròximes dècades. Ja fa sis anys que el Tribunal Suprem va tombar l’anterior POUM, i és urgent passar pàgina i començar a dibuixar, sobre el paper i d’una manera realista, com serà la Tarragona dels pròxims anys. Les normes urbanístiques subsidiàries tenen data de caducitat i la ciutat no es pot permetre un altre sotrac com el del 2020. L’alcalde vol aprovar inicialment el nou POUM en el primer semestre. Veurem si hi arriba.