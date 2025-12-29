Barris necessitats
A Tarragona ja se sap que la Part Baixa ha de ser un espai que els pròxims anys experimenti una profunda transformació gràcies al Pla de Barris que, entre la Generalitat i l’Ajuntament, acabarà dedicant 25 milions d’euros a la reforma, no tan sols urbanística, sinó també social del barri. Això, que és una bona notícia si es materialitza en els termes en què s’ha projectat, no pot fer oblidar que hi ha altres espais de la ciutat que necessiten intervenció i, en algun cas, també de manera força radical. Sant Salvador segurament és l’exemple més notori, amb un desenvolupament residencial que no ha afavorit un espai de convivència integrador. A Campclar, el creixement d’un nou barri al voltant de l’Anella Mediterrània, hauria de servir per a reajustar, això segur, els desequilibris en la necessitat d’habitatge assequible, però això no dissimularà les dificultats que encara existeixen a determinades zones del bari o, ben a prop, a Bonavista. A la Part Alta hi ha projectes, que avui expliquem, que representaran també un estímul de desenvolupament –amb d’altres que encara tardaran a ser res concret, com el pàrquing Jaume I– i que han de beneficiar als veïns que hi volen viure, més que no pas als que en volen gaudir com si fos un parc temàtic.