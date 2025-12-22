El punt de partida pels barris
El Pla de Barris de la Generalitat és una oportunitat important de desenvolupament pels municipis que han estat designats en aquesta convocatòria. És força senzill determinar en quines zones o indrets específi cs de cada ciutat caldria actuar amb més urgència. La degradació d’un barri no es produeix d’un dia per l’altra i és la conseqüència de factors econòmics, laborals i socials que es van acumulant amb els anys. Posar-hi remei, tampoc no és una tasca que es pugui emprendre d’un dia per l’altra. Però queda clar que hi ha d’haver un punt de partida, una voluntat inicial pels equips de govern corresponents. Normalment, aquest punt inicial sempre és determinat per a capacitat econòmica d’executar un projecte de manera global. Posar pedaços serveix per actuacions d’urgència que no poden esperar, però actuar de manera global, ajuntant propostes urbanístiques, d’equipaments, de serveis i, sobretot en aquests barris castigats,mesures socials ha de fer-se –d’altra manera és impossible– amb disponibilitat econòmica. El Pla de Barris –a diferència d’uns Next Generation amb conceptes massa eclèctics– és l’eina que ha de permetre aquesta acció global. Els resultats no seran immediats, però n’hi haurà, i de bons, amb el temps.