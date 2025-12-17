Celebrar sense culpa
La «millor època de l’any» no ho és per a tothom. Per a qui ha perdut un ésser estimat, les festes poden esdevenir un recordatori dolorós d’una absència irreparable. Aquesta contradicció entre l’alegria col·lectiva i la tristesa individual és molt complicada de dur sense cap mena de suport. La iniciativa de la Casa del Mar, impulsada pel programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació la Caixa, posa llum sobre una realitat que sovint resta en l’ombra. Deu anys després del seu inici, aquesta trobada anual continua sent necessària perquè visibilitza allò que la societat tendeix a silenciar: el dol no s’atura perquè arribin les festes. El primer Nadal sense aquella persona estimada no és necessàriament el més dur, però sí el que evidencia de manera més crua l’absència. Les recomanacions que ofereixen des del programa són tan simples com essencials: planificar, comunicar-se en família, adaptar tradicions i, sobretot, permetre’s sentir sense jutjar-se. Estar trist i estar content no són incompatibles. La tristesa per la pèrdua pot conviure amb la il·lusió de celebrar. Normalitzar aquesta contradicció és imprescindible perquè les persones en dol puguin transitar les festes sense culpa, amb llibertat per sentir allò que necessitin sentir.