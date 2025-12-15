Equilibrar control i prevenció
L’ús de drons per controlar el creuament indegut de les vies del tren a l’estació de Cunit representa un cas d’innovació tecnològica aplicada a un problema real de seguretat ciutadana. El dispositiu coordinat entre la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Adif i Renfe ha demostrat la seva eficàcia amb 56 persones identifi cades en una sola tarda, evidenciant la magnitud d’una pràctica habitual i altament perillosa. La vigilància aèria mitjançant drons permet una detecció més àmplia i precisa de les infraccions, optimitzant els recursos humans i dissuadint conductes de risc. Dotze atropellaments registrats a Catalunya el 2025, quatre vegades més que tot l’any anterior, justifiquen actuacions contundents per intentar aturar-les o, almenys, reduir-les. Tanmateix, la solució tecnològica no pot ser l’única resposta. Si els usuaris eviten sistemàticament el pas subterrani per creuar directament les vies, és que alguna cosa falla en el disseny o l’accessibilitat de les infraestructures. Cal trobar un equilibri entre control i prevenció. Els drons són útils per identificar infractors, però la solució defi nitiva passa per millorar l’accessibilitat de l’estació i fer més còmode l’ús dels passos habilitats.