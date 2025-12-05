La grip no mira el calendari
La grip ha decidit aquest any avançar rellotge i arribar amb força abans de Nadal al Camp de Tarragona. Amb 863 diagnòstics la darrera setmana de novembre —gairebé quatre vegades més que l’any passat— ens trobem davant d’una situació que obliga a recuperar la memòria recent: la de les lliçons apreses durant la pandèmia i, naturalment salvant les distàncies pel que fa als efectes fatals d’aleshores. L’increment prematur de casos, que situa la incidència en 153 per cada 100.000 habitants, no respon a cap factor concret sinó al comportament impredictible del virus. Les malalties infeccioses no segueixen guions escrits. Si el pic epidèmic es produeix durant les festes nadalenques, com preveu Salut, ens enfrontarem a l’encontre perfecte entre virus i socialització: reunions familiars, espais tancats, desplaçaments. La tempesta epidemiològica ideal. Per això cobra sentit l’obertura de la vacunació a tota la població. Més enllà dels grups de risc tradicionals —on la cobertura supera el 65% en majors de 80 anys— ara tothom pot protegir-se i, sobretot, protegir els qui l’envolten. Perquè vacunar-se no és només un acte individual sinó col·lectiu, una responsabilitat compartida envers les persones vulnerables.