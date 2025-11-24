Un mal signe dels temps
L’increment sostingut de les subvencions que l’Ajuntament de Reus destina a pal·liar la pobresa energètica i a ajudar famílies que no poden assumir serveis bàsics és una dada que reflecteix la realitat social actual. El 2024 es van superar els 300.000 euros en ajuts vinculats al pagament de l’aigua, la brossa, l’IBI i els subministraments energètics, un 21% més que l’any anterior. Hi ha una aposta política explícita per reforçar la xarxa de protecció social, però també una necessitat creixent entre la ciutadania, evidenciada pels més de 2.400 expedients resolts favorablement. És una xifra prou significativa: mai tanta gent havia necessitat suport per fer front a despeses que, fa pocs anys, es consideraven assumibles per la majoria. L’encariment del cost de la vida, la revisió a l’alça de les ordenances fiscals i l’impacte de factors externs —des de la inflació fins a la precarització laboral— han anat tensant les economies domèstiques fins al límit. Que els recursos municipals acabin revertint en ajudes a pagar taxes de serveis bàsics, quan haurien de ser, en tot cas, per a millorar-los, és un signe dels temps que desgraciadament s’està assumint com a normal, quan hauria de ser, sempre, excepcional.