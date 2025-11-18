Formar en l’essencial
La futura implantació del grau en Farmàcia a la Universitat Rovira i Virgili representa molt més que l’ampliació del catàleg acadèmic: és una aposta estratègica de territori que respon a una necessitat social, sanitària i econòmica. Fa tres anys que la URV treballa, juntament amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) i altres agents vinculats, en un pla d’estudis que ja és a mans de la Generalitat. Si bé el grau no s’activaria fins d’aquí a dos cursos, el projecte arriba en un moment clau, marcat per la manca creixent de professionals i el risc de desassistència, especialment al món rural. Les dades són eloqüents: el 87% de les farmàcies del territori tenen grans dificultats per cobrir baixes i el 75% preveuen necessitar personal en els pròxims dos anys. A més, Tarragona és la província amb menys farmacèutics col·legiats per cada 100.000 habitants i disposa de 346 farmàcies, 63 de les quals en municipis de menys de 1.500 habitants. En aquests petits nuclis, la farmàcia sovint és l’únic punt d’atenció sanitària diària, cosa que converteix el farmacèutic en un agent essencial. Assegurar la presència de professionals qualificats no és només una qüestió acadèmica, sinó de salut pública, cohesió territorial i futur.