Una invasió perillosa
La irrupció i expansió imparable de la vespa asiàtica (Vespa velutina) al nostre territori s’ha convertit en una de les amenaces ambientals i socioeconòmiques més greus dels darrers anys. Els apicultors viuen una situació límit: ruscs col·lapsats, pèrdues econòmiques severes i un futur incert que posa en risc la continuïtat de l’ofici i el paper essencial de les abelles en l’equilibri ecològic. No parlem només d’un insecte invasor, sinó d’un depredador extraordinàriament eficient capaç d’eliminar milers d’abelles en poques setmanes, generant un dany directe als apicultors i indirecte a tota la cadena alimentària. Sense pol·linitzadors, la producció agrícola es desploma i la biodiversitat s’esquerda. Els experts alerten que erradicar la vespa asiàtica és pràcticament impossible, però sí que es poden aplicar estratègies de control i detecció primerenca. A més, la vespa asiàtica no només és una amenaça ambiental: també pot arribar a representar un perill per a les persones. La seva agressivitat quan es veu amenaçada i la seva capacitat d’injectar grans quantitats de verí poden provocar reaccions greus i fins i tot mortals. Per això, davant qualsevol niu, la recomanació és clara: no actuar mai pel compte propi i avisar immediatament els serveis competents.