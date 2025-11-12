Desconeixement sorprenent
Aquest dimarts el Govern català aprovava l’Estratègia Ferroviària de Catalunya (EFC), un document per afrontar els reptes de futur que el país tindrà amb l’augment de població –i els seus desplaçaments– o els processos de descarbonització que venen imposats des d’Europa.
Es tracta d’un document que no acaba de concretar massa res tret de la necessitat de planificar de manera transversal pel que fa als mitjans de transport i també de les administracions que intervenen en la mobilitat ferroviària.
El problema sorgia l’hora de presentar públicament aquesta estratègia. La Generalitat, des del faristol de la portaveu, donava a entendre que s’havien planificat tres noves estacions de l’AVE, una d’elles batejada com a Tarragona-Aeroport i vinculada a les inversions d’AENA dins el DORA-III.
Al llarg del dia ja va quedar clar que en realitat es tractava de l’estació intermodal de Vila-seca, projectada pel MITMA i actualment en fase d’exposició pública. És una errada, és clar. Però es tracta d’un document estratègic al qual se li ha de suposar un rigor que no s’ha tingut a l’hora d’exposar-lo i que ha posat en evidència un desconeixement de la situació real al Camp de Tarragona, com a mínim, sorprenent.