Opinió
Profit de futur
La Setmana de la Ciència és molt més que un esdeveniment anual: és una celebració del coneixement i una porta oberta al futur. Activitats com les que impulsa la Universitat Rovira i Virgili demostren que la ciència pot ser entenedora, divertida i, sobretot, inspiradora.
Durant uns dies —o, com en el cas de la URV, durant setmanes senceres— els laboratoris, biblioteques i espais universitaris s’omplen de curiositat i aprenentatge compartit. Enguany, la programació ha situat els colors i la robòtica com a protagonistes, mostrant a infants i joves que la tecnologia també pot ser creativa.
Els tallers de programació amb plaques Arduino o les activitats de barreja de pigments no només desperten vocacions científiques, sinó que fomenten el pensament crític i la capacitat de resoldre problemes. Quan un nen o nena descobreix que pot fer funcionar un motor o crear un color nou a partir d’una combinació inesperada, s’encén una espurna: la de la curiositat científica.
En temps en què la informació abunda però el coneixement profund escasseja, intentar fer que els joves adquireixin ben aviat coneixements que els portin cap a un esperit crític és una victòria que aprofitaran en el futur.