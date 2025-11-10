Opinió
Dues estacions
El compromís expressat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la futura estació de l’Horta Gran de Tarragona ha estat rebut amb satisfacció per l’Ajuntament tarragoní, que considera confirmat que el projecte és real i viable.
L’alcalde Rubén Viñuales ho interpreta com una demostració que la nova estació no és un caprici localista, sinó una peça clau per al futur de la mobilitat al conjunt del Camp de Tarragona. Tanmateix, Illa també deixa clar que la prioritat immediata del Govern és l’estació intermodal de Vila-seca, ja en una fase més avançada i vinculada al TramCamp i a l’aeroport.
Aquesta coexistència de projectes, que el president qualifica de «compatibles», planteja un repte de coordinació territorial. El risc és que la duplicació d’estacions acabi generant confusió o competència interna, tot i que al capdavall, també tot dependrà del ritme d’execució de cada projecte.
Segurament per això Vila-seca, de la mà del seu alcalde Pere Segura, reclama que es concreti un calendari i que les obres s’iniciïn d’una vegada, després de tres anys d’anuncis. Tarragona, per la seva banda, manté les al·legacions a l’estudi informatiu de la Intermodal, exigint al Ministeri de Transports garanties perquè la ciutat no quedi despenjada del mapa ferroviari.