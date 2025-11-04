Opinió
Escala inassumible de visitants
La decisió de l’Ajuntament de Margalef de regular l’accés a les zones de l’embassament i Sant Salvador del Parc Natural de la Serra de Montsant mereix una reflexió profunda sobre els límits de la sostenibilitat en els petits municipis.
Quan un poble de cent habitants rep més de 70.000 visitants anuals, especialment concentrats en certs períodes, és evident que ens trobem davant un problema real. Les dades recollides en un estudi de l’INEFC són clares: 89.460 visites anuals representen el 54% del total de visitants que rep el parc, una proporció desequilibrada que revela una dependència extrema de Margalef.
La posició de l’alcalde Àlex Vilà és comprensible: un municipi no pot pagar 65.000 euros anuals per mantenir infraestructures destinades a massificació sense cap retorn. Però aquí rau la paradoxa: Margalef no va escollir convertir-se en destinació mundial d’escalada; simplement, hi és, i això comporta responsabilitats que transcendeixen les seves capacitats reals.
Cobrar per accedir no permetrà disposar dels recursos necessaris per a un manteniment adequat, però almenys servirà com a eina reguladora a l’espera d’una intervenció que hauria de comprometre al conjunt del Parc Natural del Montsant.