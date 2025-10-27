Futur de barri
La futura construcció del col·lector d’aigües pluvials a la Part Baixa és una obra imprescindible que els veïns d’aquest barri han esperat des de fa anys. Les inundacions recurrents cada vegada que plou amb intensitat han convertit carrers com la cruïlla entre Castaños i Smith en autèntics llacs que dificulten la mobilitat i malmeten habitatges i comerços. Les obres arriben amb retard i la causa ha estat bàsicament tècnica. Els errors en les dades topogràfiques inicials que van fer inviable el primer traçat evidencien mancances en la planificació prèvia. No obstant això, és preferible assumir aquest sobrecost ara que executar una obra mal dissenyada que no resolgui el problema o que calgui refer posteriorment amb un cost encara més elevat. El nou traçat, que duplica la longitud fins als 900 metres i incorpora una càmera de pretractament, ofereix una solució més ambiciosa i sostenible. I, és clar, és Tarragona. Això vol dir que al sobrecost per la modificació del traçat, cal sumar-hi les prospeccions arqueològiques, que també suposen un cost addicional justificat per preservar el patrimoni. La futura Llei de Barris pot ser una eina essencial per fer reviure el barri, però per a fer-lo còmode pels veïns l’obra del col·lector, menys vistosa de cara a la galeria, és vital.