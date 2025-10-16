Pagar les conseqüències amb milions
Aquest dimecres, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar que el Govern de la Generalitat desplegarà en els pròxims cinc anys un pla director per arreglar els barrancs de les Terres de l’Ebre. Tindrà un pressupost de 37,5 milions d’euros i comportarà ampliacions del pas d’aigua, obres hidràuliques i canalitzacions. Aquestes actuacions s’aprovaran dimarts vinent en el consell executiu. Tot plegat, arriba després de dies crítics al sud de Catalunya: afortunadament no s’han hagut de lamentar danys personals, però la destrossa de l’aigua en municipis com Godall, la Ràpita, Santa Bàrbara o Alcanar ha deixat greus conseqüències en edifi cis i via pública. És evident que els esforços es van centrar a evitar víctimes, ferits i desapareguts. Les alarmes als mòbils de la ciutadania van funcionar i la reacció del govern de la Generalitat ha estat a l’altura de les circumstàncies. Però novament, les conseqüències d’una mala planifi cació hidràulica es pagaran ara amb milions. Calcular els efectes d’una riuada és difícil. Prevenir-les amb neteja de barrancs, rieres i una nova ordenació urbanística seria l’adequat. Les pluges torrencials tornaran i cal estar preparats.