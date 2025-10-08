Mostres modernes
Aquest dimarts s’ha presentat la 53a edició de l’exproReus, que tot just es farà el pròxim cap de setmana a les instal·lacions de firaReus Events. Més de mig segle de la convocatòria comercial per excel·lència de la capital del Baix Camp. La previsió dels organitzadors és poder atraure al voltant de 50.000 visitants, una xifra molt destacada si es té en compte la mateixa idiosincràsia de la convocatòria dins un arc social que res té a veure de quan va obrir-se la primera fira de mostres, ara fa més de cinquanta anys. D’aquesta manera, en un escenari en el qual cada vegada prenen més força les vendes en ínia o l’ús d’aplicacions mòbil per a qualsevol mena de compra, la proposa de l’exproReus ha sabut mantenir aquella essència de la proximitat. Que el comprador/visitant pugui tenir a l’abast el producte i algú que en pugui donar raó és un factor que li aporta un valor que la fredor de la compra ‘online’ mai no podrà tenir. És clar que els organitzadors han hagut d’apostar per activitats complementàries i esdeveniments paral·lels que aportin major contingut, fora de l’estrictament comercial. Però al capdavall, és una moderna fira de mostres que ha sabut adaptar-se als nous temps.