Netejar la confiança
El pròxim 15 de novembre es farà una manifestació per Tarragona denunciant que la ciutat està bruta i reclamant una millora en la neteja. Tot plegat es produirà uns dies després que s’hagi materialitzat el canvi en l’empresa que assumirà la gestió dels residus i la neteja de la capital tarragonina. Malgrat això, els convocats de la manifestació, la Plataforma per una Tarragona Neta i la Federació d’Associacions de Veïns no tenen la intenció de desconvocar la protesta. D’aquesta manera, l’acte es convertirà en una mena de gest preventiu d’advertiment a l’Ajuntament i a Urbaser, empresa que assumirà el nou contracte de la brossa. Els veïns, doncs, no estan disposats ni tan sols a atorgar el benefici del dubte ni a atorgar cap marge de confiança als nous responsables de la neteja. Pot ser injust per Urbaser, però cal entendre que la situació actual ja no admet matisos i que tampoc no ha ajudat que la mateixa empresa hagi assegurat que tardarà encara tot un any a donar un servei complert a la ciutat. És evident que, d’entrada, la millora pot tardar a fer-se palesa de manera evident, però Govern municipal i adjudicatària no tindran cap altre remei que esforçar-se a demostrar que des del primer moment, ho intenten aconseguir.