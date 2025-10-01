Millor no fer curt
Protecció Civil ha dut a terme aquest dimarts una prova d’enviament de missatges d’alerta als mòbils, amb el denominat sistema ES-Alert, al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès. Els responsables públics han considerat positiu el simulacre i afi rmen, potser d’una manera massa imprecisa, que les notifi cacions van arribar «a una gran part de la població». La conclusió es deriva, per una banda, pel nombre d’enquestes que els ciutadans han respost immediatament després de rebre l’alerta i, per l’altra, per les trucades rebudes al 112 per part de persones ‘alarmades’ per l’alerta. És a dir, d’una banda, han crescut les respostes al formulari que el mateix missatge d’alerta proposava i, per contra, han baixat les trucades de gent que malgrat que s’explicita en l’alerta, no tenien clar que es tractava d’una prova. Tecnològicament, potser hauria de ser possible assolir un seguiment major sobre l’efectivitat de la mesura, però en qualsevol cas, des d’un punt de vista de gestió pública del servei, segur que sempre és millor pecar per excés que no pas fer curt a l’hora de plantejar mesures per fer arribar a la ciutadania qualsevol informació rellevant per la seva seguretat.