Una eina per a la societat
El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili va engegar el que serà un any de celebració. Assoleix trenta anys d’activitat complint amb la seva missió d’establir un nexe d’unió de la societat tarragonina amb la institució universitària. Es tracta no tan sols d’una vinculació simbòlica, sinó d’un compromís de participació que ha servit perquè la universitat esdevingui una eina estretament arrelada a la xarxa econòmica i social de l’entorn humà al qual, al capdavall, ha de servir. No tindria sentit que des de l’àmbit universitari no es potenciessin aquelles propostes formatives que més han de servir per al creixement de l’activitat econòmica de les comarques de Tarragona. En definitiva, a hores d’ara seria molt sorprenent que la URV no comptés, com sí que ho fa, amb ensenyaments de primer ordre en matèries com el turisme, l’enologia, l’educació o la química. Josep Poblet, l’actual president del Consell Social i un home que coneix perfectament les necessitats d’aquest territori, ha reclamat més competències. Ho ha fet precisament per poder millorar els objectius de què la universitat pugui complir amb les necessitats que la societat li acaba marcant i per als quals cal tenir major agilitat a l’hora de definir-los i traslladar-los a l’àmbit universitari.