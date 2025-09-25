Salut envellida
El sistema sanitari tarragoní s’enfronta a una tempesta perfecta que amenaça de fer trontollar els fonaments de l’atenció mèdica a la província. Les dades del Col·legi Ofi cial de Metges de Tarragona dibuixen un escenari alarmant: aquest any es jubilaran 117 professionals, xifra que marca un «pic difícil de compensar» segons la mateixa institució collegial. La crua realitat és que el relleu generacional, tot i avançar amb més dones i residents procedents d’altres territoris, no arriba al ritme necessari. Mentre les jubilacions s’han disparat –un 3,2% més l’any passat–, les incorporacions, tot i créixer fi ns als 268 nous col·legiats el 2024, resulten clarament insufi cients per omplir el buit que deixaran els professionals que es retiren. Especialment preocupant és constatar que gairebé 940 metges tarragonins tenen més de 65 anys i acabaran la seva activitat aviat. Aquesta onada de jubilacions, concentrada en un període relativament curt, suposarà una pèrdua d’experiència i coneixement difícilment substituïble a curt termini. La dependència del talent extern –amb 79 dels 106 nous MIR provinents de fora de Catalunya– evidencia la incapacitat del sistema formatiu local per cobrir les necessitats actuals.