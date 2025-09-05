Opinió
Camins de sortida econòmica
L’any 2014, el panorama agrícola del municipi de Prades va canviar substancialment. La col·laboració entre l’Ajuntament, la Cooperativa Agrícola i l’empresa Damm va materialitzar-se amb plantacions de diverses varietats de llúpol que s’utilitzen per a l’elaboració de diverses cerveses.
De fet, fins i tot a escala promocional, per un municipi que també aspira a ser un referent turístic, va ser especialment significatiu que Prades aparegués directament a les etiquetes de la Complot IPA, que es va associar directament amb llúpol conreat al Baix Camp.
Aquest any, la producció de llúpol a Prades superarà les 7 tones i ho farà malgrat les dificultats col·laterals provocades per l’augment de temperatures derivades del canvi climàtic.
Al capdavall, doncs, ha esdevingut un conreu consolidat i tot i que potser no representa un increment del mercat laboral excepcional, sí que mostra un camí de sortida per les dificultats que pateixen les poblacions rurals i les de menys habitants.
Cultius alternatius als tradicionals... Però també la implicació pública en el desenvolupament de projectes d’economia que permetin que els pobles de muntanya deixen de despoblar-se a poc a poc, però de manera continuada.