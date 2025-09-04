Resoldre greuges
A tot estirar, l’1 de gener del 2027 estarà en marxa el Consorci del Patrimoni Romà de Tarragona. Ja hem explicat al llarg dels últims mesos els avantatges que per la gestió i el manteniment del llegat romà tindrà aquest organisme, on hi haurà implicats, d’una manera o altra, totes les administracions i estaments –en aquest apartat cal incloure l’església– que tenen responsabilitat sobre el patrimoni. De la mateixa manera, també s’ha fet incís en què la resolució del procés que ha dut a la creació del Consorci s’ha fet tard, sobretot tenint en compte que ja fa vint-i-cinc anys que es va produir la declaració de Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. En aquest sentit, segurament el desplegament que aquest dimecres s’ha vist a la capital tarragonina, amb el ministre de Cultura i el president de la Generalitat, ha servit no només per anunciar el consorci, sinó també per a posar remei al greuge que la ciutat arrossega des de fa molt de temps. Ha estat, en definitiva, un pas simbòlic, però important per resoldre el sentiment de menysteniment que els tarragonins senten quan es tracta de valorar com es valora des dels centres de poder, siguin a Barcelona o Madrid.