Millores per un servei bàsic
L’Hospital Sant Joan de Reus ha aconseguit reduir en un 30% les llistes d’espera per a l’especialitat d’oftalmologia i ha rebaixat l’espera per ser atès de 164 a 126 dies en només cinc mesos. Això es deu a l’ús d’un sistema pioner ideat a Ciudad Real. Aquest, permet dur a terme una sèrie de proves a través d’un aparell a aquelles persones amb patologies de baixa complexitat, que reben diagnòstic sense haver de passar per consulta. L’oftalmologia, tal com passa amb l’odontologia o l’otorrinolaringologia, són especialitats que habitualment es relacionen amb la sanitat privada. Això es deu als llarguíssims temps d’espera del sistema públic. Un fet que provoca, al seu torn, que les persones amb recursos limitats no puguin accedir a aquest servei bàsic de salut. Les llistes d’espera no poden ser mai un impediment per a tractar patologies que, amb el temps, es poden agreujar. Diversos hospitals catalans, com la Vall d’Hebron o l’Arnau de Vilanova de Lleida, ja s’han interessat pel funcionament d’aquest sistema pioner anomenat Quixote. L’Hospital Sant Joan de Reus ha demostrat que els nous mètodes poden aportar grans solucions. Amb la salut no s’hi juga i tota reducció de temps d’espera és un encert.