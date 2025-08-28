Opinió
Talent local
Marta Giamberini i Xavier Montané són investigadors de la URV i responsables de la recerca que ha fet possible sintetitzar microcàpsules naturals que substituiran els plàstics tòxics d’emmagatzematge. Es tracta d’un gran avenç per aconseguir una alternativa més segura i respectuosa amb el medi ambient que les utilitzades fins ara.
Giamberini i Montané formen part dels departaments de Química Analítica i Química Orgànica i d’Enginyeria Química de la URV i han liderat aquesta recerca. Aquests grans resultats demostren, un cop més, que la demarcació és líder en investigació química. No només en l’àmbit estatal, sinó també europeu i mundial.
Comptar amb una universitat a l’avantguarda de la recerca és un gran valor pel territori, com també ho és retenir el talent local que fa possible aquests avenços. Perquè sí: Tarragona i la química fa anys que estan unides, però no només per la indústria.
Als laboratoris de la URV s’elaboren, anualment, alternatives vàlides per a un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient. Ara per ara, les microcàpsules d’origen natural són només un prototip, però és possible que d’aquí a uns anys arribin al mercat i es comencin a utilitzar a la gran indústria. El talent local pot millorar el món i cal preservar-lo.